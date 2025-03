Tvzap.it - Nuova pandemia in arrivo? L’allerta degli esperti: cosa sta succedendo e cosa si sa

Sull'ultimo numero della rivista Science, è pubblicata una lettera nella quale gliesortano governi, il mondo dell'industria e la comunità scientifica a prepararsi a una possibiledi influenza aviaria provocata dal virus H5N1. L'influenza aviaria ha subito dei cambiamenti che la rendono rischiosa per l'uomo e vista la sua elevata capacità di diffusione, è meglio essere preparati ad un eventuale boom di casi, facendo tesoro di tutto ciò che abbiamo imparati con grazie al Covid-19. Aviaria, i rischi del virus H5N1Il virus H5N1 è un'influenza aviaria che si è trasformata e si è adattata ai mammiferi come i bovini.