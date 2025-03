Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes CLA 2026: cambia tutto, elettrica ma non solo

La-Benz CLArappresenta un’importante evoluzione per il modello, combinando design futuristico, intelligenza artificiale avanzata e propulsione.Design e AerodinamicaIl frontale della CLAsostituisce la tradizionale griglia con un pannello luminoso a LED decorato da 142 mini-stelle illuminate, conferendo alla vettura un aspetto futuristico. I fari a LED sono uniti da una sottile striscia luminosa, mentre le maniglie a filo carrozzeria migliorano l’aerodinamica, portando il coefficiente di resistenza dell’auto a 0,21 Cx.Dimensioni e Comfort InternoRispetto alla generazione precedente, la CLA cresce in lunghezza fino a 4.722 mm con un passo di 2.789 mm, offrendo più spazio per i passeggeri anteriori. Tuttavia, il comfort per i passeggeri posteriori potrebbe risultare leggermente ridotto, con uno spazio per le gambe limitato a 853 mm.