Oasport.it - Nuoto Artistico, Gabriele Minak ed Enrica Piccoli in testa nel solo, bene la Rari Nantes Savona nel libero squadra

Si è conclusa oggi la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di, in programma dal 13 al 16 marzo allo Stadio deldi Riccione. Un evento ricco che prevede la presenza di 47 coppie in gara, 9 mixed e 38 femminili. Ieri, nella giornata di apertura, si sono tenute le eliminatorie nelle specialità del doppio misto e del duofemminile.Il day-2 ha proposto il doppio turno di eliminatorie con quelle delmaschile e delfemminile andate in scena nella mattinata. Nel pomeriggio, ha invece avuto luogo l’eliminatoria per le squadre. Ilmaschile, prima gara della giornata, ha visto protagonistache, dopo il miglior punteggio del doppio misto ottenuto ieri, si è riconfermato al comando anche nella prova solitaria con lo score totale di 195.