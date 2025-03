Sport.quotidiano.net - Numeri. Perugia, cambiano gli allenatori. Giunti sempre al centro del progetto

Giovanni, grifone fino al 2028, è il giocatore più utilizzato in questo campionato. Sono cambiati ben tredurante la stagione ma ilcampista classe 2005, che a gennaio ha rinnovato nelle scorse settimane con ilfino al 2028, è stato finora il giocatore più impiegato della rosa biancorossa, escluso Gemello (come riporta calciogrifo). Nella graduatoria degli stakanovisti del Grifo, dopo il portiere ex Torino (2.790 in campo), si colloca il mediano di Fano con ben 2.272 minuti giocati tra campionato e Coppa Italia. Terzo posto per Giraudo (2.216), quarto per Torrasi (2.152) e quinto per Montevago (2.096).in campionato ha totalizzato 28 presenze, di cui 22 da titolare e 6 da subentrato. Dall’arrivo di Cangelosi il classe 2005 non ha saltato nemmeno un minuto nelle gare contro Entella, Ascoli, Milan Futuro e Torres.