Ilfattoquotidiano.it - Nucleare Iran, nasce il fronte Pechino-Mosca-Teheran: “Basta sanzioni, ora dialogo”. La Cina si ritaglia un ruolo di mediazione con gli Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un cambio di paradigma, in un periodo già denso di riposizionamenti sullo scenario geopolitico, sta avvenendo sul delicato dossier del programmaiano. Nelle scorse ore, Russia ehanno tenuto “discussioni approfondite” sul tema, al termine delle quali hanno sottolineato “l’importanza di porre fine a tutte leunilaterali illegali“. In primis quelle imposte adagli Stati Uniti., già parte del cosiddetto formato “5+1” che nel 2015 fa raggiunse il Joint Comprehensive Plan of Action con la Repubblica islamica, ora hanno avviato uncon la parteiana senza i partner occidentali. In questo contesto lasi è schierata con chiarezza al fianco dell’, sostenendone la politica di cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, sottolineando la necessità di rispettare il diritto di“a usi pacifici dell’energia”, sposandone la narrazione circa la “natura pacifica” del suo programma e chiedendo la fine dellein contrasto con la posizione degli Stati Uniti, che temono che l’arricchimento dell’uranio in corso negli impiantiiani sia finalizzato alla produzione dell’arma