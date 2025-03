Agi.it - Nubifragi al Centro-Nord, sole al Sud. Italia divisa in due. Il maltempo fa paura in Emilia e in Toscana, scuole chiuse

AGI -in due da un punto di vista meteo. Alsono previsti forti rovesci con allerta rossa ine arancione in, mentre nel Sud, a cominciare dalla Sicilia, sono in risalita le temperature con un caldo africano che arriverà presto su tutta l'meridionale. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato per oggi la sospensione dell'attività didattica in via precauzionale nelledi ogni ordine e grado nel Comune di Bologna (comprese relative palestre scolastiche). "A seguito dell'Allerta 028/2025 emanata da ARPAE e Regione-Romagna per la giornata di venerdì 14 marzo, che riporta per il Comune di Bologna (zona C2) una criticità con codice colore rosso per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d'acqua minori, arancione per temporali e gialla per vento - si legge in una nota pubblicata sul sito -, il Comune ha emanato diverse ordinanze che prevedono: la chiusura di, parchi, centri sportivi, piscine e cimiteri, l'evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra di alcune vie e l'annullamento del mercato della Piazzola e altri mercati ambulanti, compresi quelli agricoli.