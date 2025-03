Ilgiorno.it - Noviglio, caos mezzi pubblici: "Paghiamo l’abbonamento ma gli autobus non ci sono"

Leggi su Ilgiorno.it

"Il Sud Milano è trattato come il Quadrilatero della M. per trasporti e servizi". Parole forti quelle dei manifestanti che ieri mattina hanno preso parte alla protesta organizzata dai 13 sindaci dei comuni del Sud Milano, diventati 14 con l’adesione di Besate. La mobilitazione è nata in risposta ai continui tagli delle corse dei pullman diretti a Milano e a Pavia. Insieme agli amministratori tantissimi pendolari siradunati lungo la SP 30 vicino alla fermata della rotonda di Santa Corinna, per un sit-in pacifico, ma dai toni accesi. Ogni giorno, decine di corse vengono tagliate dall’azienda dei trasporti, costringendo studenti e lavoratori a ricorrere all’auto per raggiungere la scuola e l’ufficio. "La manifestazione - spiega Sonia Belloli, sindaca di Zibido San Giacomo - è solo l’ultima di una serie di iniziative che, coi comuni del Sud Ovest Milano, portiamo avanti da mesi per chiedere alle istituzioni di risolvere il grave problema del trasporto pubblico locale.