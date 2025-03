Agi.it - Notte in strada per gli abitanti di Bagnoli per paura di un nuovo terremoto

Leggi su Agi.it

AGI - Incertezza, lunghe attese per le verifiche degli edifici privati e quindi delle abitazioni, poche informazioni e in parte anche sbagliate. A, quartiere dell'area occidentale di Napoli dopo quasi ventiquattro ore dalla scossa più forte degli ultimi quarant'anni, di magnitudo 4.4, avvenuta all'1:25 del 13 marzo, in tanti hanno dormito un'altrafuori casa, perlopiù nelle auto, trascorrendo la sera alla ricerca di indicazioni, soprattutto dopo i primi sgomberi. Le prime dieci famiglie sono state sfollate ieri sera, dopo le verifiche dei vigili del fuoco e della protezione civile e per chi non ha un posto alternativo, o non trova ospitalità presso parenti o amici, "non c'è nulla, nessuna indicazione nè da chi ha effettuato le verifiche ne' dalla polizia municipale che presidia" lo stabile, dichiarato inagibile, per evitare che qualcuno entri.