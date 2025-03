Notre Dame de Paris tornerà in scena a partire da febbraio 2026

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 14 mar. (askanews) –de, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati,sui palchi italiani ada, a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia. Esattamente 23 anni fa, il 14 marzo del 2002, lo spettacolo andava inper la prima volta in Italia, dando inizio a un viaggio straordinario che continua ancora oggi e che tra due anni, nel 2027, celebrerà il venticinquesimo anniversario di quel debutto storico, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Dal suo debutto nel 2002, con la versione italiana prodotta da David Zard e il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon,deha riscosso un successo planetario, diventando una delle opere teatrali più amate di sempre.