Roma, 14 marzo 2025 - Stamane, alla vigilia della manifestazione a difesa dell’Europa, sono apparsi in diverse strade della Capitale centinaia disparsi per tutta la città, che denunciano il programma, promosso da Ursula Von der Leyen e recentemente approvato dal Parlamentoo. La street artist e attivista in maschera, che firma i muri di Roma, colpisce ancora. Questa voltaha reinterpretato provocatoriamente la bandiera dell’Unionea, sostituendo le 12 stelle con 12 granate. Sotto il cerchio di granate, una scritta gialla: “Not in my” (“non a nome mio”). Il messaggiola crescente corsa agli armamenti è chiaro. “Dopo anni di politiche di austerità – dichiara– che hanno messo in ginocchio lavoratori e piccoli imprenditori di tutto il continente, l’Unionea, sotto la guida di Ursula Von der Leyen, riesce a trovare 800 miliardi per armarsi fino ai denti.