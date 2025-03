Nonsolo.tv - Nostalgia ’90, l’epopea di Passaparola e una promo da lacrimuccia

Basta unaper farci fare un salto nel tempo di 25 anni (25 anni!): ecco cos’erae cos’eravamo noi a quei tempi.Ullala Ullala Ullala là.A cosa pensate, a leggere queste parole – quasi onomatopee?A Sfera Ebbasta o a Lady Gaga? Ad Achille Lauro con Gemitaiz, prima che Lauro diventasse un intellettuale?Noi pensiamo a. Che feels.Correva l’anno 1999. Era un altro mondo. Lo scrivo ogni volta che si parla dilegata agli anni ’90, ma di fatto era così: il nuovo millennio sembrava solo il futuro, per quanto imminente come futuro; le torri gemelle erano belle che in piedi; un altro mondo sembrava possibile, due anni prima del G8 che devasterà l’ultimo grande movimento globale.Internet iniziava a fare capolino in qualche casa nel nostro Paese (ma i contenuti caricavano con lentezza, roba che difficilmente si riesce oggi a immaginare) e il male del mondo sembrava la TV.