Nordio perdona Delmastro dopo le critiche alla riforma e le smentite-boomerang | Enfatizzazione giornalistica

Secondo il ministro della Giustizia Carlo, l’intervista in cui Andreacommenta ladella Giustizia del governo Meloni è «l’di una discussione complessa». Nel colloquio con Il Foglio, pubblicato questa mattina, 14 marzo e che per parecchie ore ha terremotato il ministero di via Arenula, il sottosegretarioGiustiziasostiene che dare ai pubblici ministeri un proprio consiglio separato da quello dei magistrati sia «un errore strategico». La frase che ha registrato il giornalista Ermes Antonucci era tombale: «L’unica cosa figa dellaè il sorteggio dei togati al Csm, basta». Secondo il ministro, ciò che ha fatto il sottosegretario è stato «tenere conto» di «varie problematiche connesse a una importante revisione costituzionale».