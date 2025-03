Amica.it - Non solo un tour da luglio a novembre, ora pure un film da girare durante i concerti: la reunion degli Oasis viene sfruttata fino in fondo dai fratelli Liam Gallagher e Noel Gallagher. Sempre che riescano davvero a farla

Leggi su Amica.it

Considerando che, probabilmente, non ce ne sarà un’altra, meglio sfruttare l’occasionein. Glinon vogliono lasciare nulla di intentato per la loro imminete. L’ultima notizia è che,l’attesissima serie dida, affettueranno anche le riprese di un. Creato e prodotto da Steven Knight (quello di Peaky Blinders, autore anche di Maria) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace (quelli del doc sulla musica Anni 90-2000 di New York: la rinascita del rock and roll – Meet Me in the Bathroom).Dovrebbe essere un ibrido tra un documentario e unconcerto. Ma per ora nessuno si sbilancia. Anche perché tutti loro sanno che è un azzardo: non c’è nessuna garanzia che laarriviina tutte le date previste e concordate.