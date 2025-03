Ilnapolista.it - Non solo macchina da gol, Mbappé è anche una macchina da investimenti

Leggi su Ilnapolista.it

Kylianha fatto parlare di sé e non poco negli ultimi anni, Innanzitutto perché è uno dei più grandi attaccanti al mondo, poi per il suo complesso addio col Psg e l’approdo al Real Madrid. Con ogni probabilità è il più forte bomber in assoluto, come suggerisce l’ingaggio netto da oltre 30 milioni di euro che gli garantisce il Real Madrid. Tuttavia – come sempre più spesso accade con i top player – per la stella francese il calcio giocato non rappresenta la sua unica attività o fonte di guadagno.Leggi: L’arbitro Marciniak: «Sono stato io e nonad avvertire il Var del doppio tocco di Alvarez»Negli ultimi mesi, infatti, il 26enne originario dell’Île-de-France ha fatto parlare di sé per alcuni ambiziosi. Ad esempio, dopo aver lasciato il Psg scorsa estate, ha deciso di restare nel calcio transalpino acquisendo l’80% dello Stade Malherbe de Caen (una squadra che compete in Ligue 2).