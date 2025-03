Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli: parola a Max Esposito. Che sulla lotta…

L’ex attaccante -anche- di Reggiana,e Lazio Massimilianoè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Oltre ilPartiamo con la Lazio, che in una settimana ha mostrato entrambi i suoi volti, dal pareggio casalingo contro l’Udinese di lunedì alla qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Considerando questa altalenanza nelle prestazioni e nei risultati, fino a dove può arrivare questa squadra? “Quando si gioca su più competizioni, è normale fare valutazioni interne per capire quale sia il percorso migliore da seguire e quale obiettivo prioritario perseguire. La Lazio, al momento, sta facendo bene sia in campionato sia in Europa League, dove è ancora in corsa. Credo che la competizione europea sia quella su cui stanno puntando maggiormente.