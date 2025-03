Notizie.com - Non solo Garlasco, quali sono i cold case italiani che potrebbero essere riaperti grazie alle nuove tecnologie

Leggi su Notizie.com

“Se sopravvengonoprove che da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deveprosciolto” e “se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che la legge prevede come reato”.due dei casi, disciplinati dall’articolo 630 del Codice penale, in cui puòrichiesta la revisione di una sentenza penale di condanna. Anche di quelle passate in giudicato ed in qualsiasi momento.Nonche(FACEBOOK FOTO) – Notizie.comUna possibilità importante quella prevista dall’ordinamento giuridico italiano, e nonper i circa mille errori giudiziari commessi ogni anno dai Tribunali. La revisione dei processi, ma anchela riapertura di inchieste su cosiddetti, “rischia” di diventare la norma, alla luce degli enormi passi in avanti compiuti negli ultimi anni dalla scienza forense e dindagini genetiche sul dna.