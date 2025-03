Anteprima24.it - Non solo Campania: Campi Flegrei, gli esperti non escludono altre scosse. Si riapre il caso dell’omicidio di Chiara Poggi

Tempo di lettura: 4 minutiUTIN ALZA LA POSTA SULLA TREGUA E FISSA LE SUE CONDIZIONIIL PRESSING DI TRUMP: ‘UN RIFIUTO SAREBBE MOLTO DELUDENTE’Putin non chiude del tutto ad una tregua in Ucraina ma pone condizioni dure e puntualizza che ‘dovrebbe portare ad una pace a lungo termine’. Per il presidente russo, che ha incontrato a Mosca l’inviato Usa Witkoff, ‘c’è ancora molto da discutere’, auspicabilmente in una telefonata con Trump. ‘Dizione molto promettente ma incompleta, sarebbe molto deludente se il Cremlino rifiutasse’, commenta il presidente americano ricevendo il segretario generale della Nato Rutte. ‘Il dittatore russo vuole respingere la proposta di cessate il fuoco. Per riuscirci pone richieste impossibili’, denuncia invece Zelensky.MOSCA ATTACCA ANCORA MATTARELLA, ROMA CONVOCA L’AMBASCIATORECONTROVERTICE DELLA LEGA SUL RIARMO, ALTA TENSIONE CON MELONILa Farnesina convoca l’ambasciatore russo a Roma dopo l’ennesimo attacco di Mosca a Mattarella.