Dilei.it - Non mi piace la ragazza di mio figlio

Leggi su Dilei.it

Non è raro che i primi flirt dei figli siano una specie di shock per i genitori: rendersi conto che i propri bambini stanno crescendo e sviluppano un’affettività verso qualcuno esterno alla famiglia (con corollario di attrazione sessuale) può essere sconcertante, ma anche fonte di forti conflitti.È da questo incontro-scontro generazionale che si sviluppano le basi dell‘evoluzione personale ma anche della capacità di costruire insieme l‘edificio dell’affetto e della stima reciproci tra figli “quasi adulti” e genitori “più che adulti”, anche se può sembrare che invece di edificare qualcosa ci si adoperi per sabotarsi a vicenda.Cercare un terreno comuneMa se i partner dei figli, in generale, sono ben “sopportati” (e tenuti comunque in osservazione), può capitare che con alcuni ragazzi o ragazze non si riesca trovare un terreno d’incontro o una possibilità di comprensione.