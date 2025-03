Lanotiziagiornale.it - “Non è più tempo per l’ambiguità. Ecco perché noi non saremo in piazza”. Parla il capogruppo M5S nella Commissione Difesa della Camera, Pellegrini

MarcoM5S, ci spiegadomani il Movimento Cinque Stelle non sarà alla manifestazione per l’Europa di Michele Serra?“Per una questione di coerenza e di chiarezzanostra posizione politica. Non possiamo esserciin quellamanifesteranno coloro che sono favorevoli al folle riarmo europeo da 800 miliardi di euro, voluto dalla von der Leyen e dai suoi sodali bellicisti, ma ci saranno anche coloro che sono contrari alle armi. Marceranno insieme i guerrafondai irresponsabili che hanno soffiato sul fuoco del conflitto russo-ucraino, sbarrando la strada a ogni tentativo di negoziato, bollando come putiniani chiunque – come noi – spingeva sui negoziati e sulla diplomazia, ma manifesterà in quellaanche chi voleva la pace.