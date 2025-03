Ilnapolista.it - Non è detto che uno sport più equo sia migliore, il calcio-Var è un caso di studio (Guardian)

La Var pure ai rigori no. Il doppio tocco di Alvarez in Real-Atletico ha innescato un dibattito più ampio, che va oltre l’episodio. E che riprende molto bene un’analisi del. Riassumibile molto semplicisticamente con “forse la Var ci ha rovinato la vita”.“Il problema – scrive Leander Schaerlaeckens – non è tanto la correttezza della chiamata (il contatto è stato quasi microscopico, ma c’è), quanto il modo aggressivo in cui è stato utilizzato la Var”.“Questa è la natura delnell’era della Var. Ciò che è stato annunciato come un modo per sedare le polemiche ha invece aggiunto strati esattamente di questo. Gli incidenti Var sono ormai così endemici che i club norvegesi sono stati costretti a votare se l’uso della tecnologia dovesse essere eliminato due settimane fa. Alla fine, hanno deciso di continuare con il Var , anche se la maggior parte dei club professionistici del paese se ne vorrebbe sbarazzare”.