Movieplayer.it - No Other Land: il sindaco di Miami Beach vuole chiudere una sala che proietta il doc che vincitore dell'Oscar

Steven Meiner ha vietato ad unacinematograficaa cittàa Florida dire il film premiato dall'Academy. IldiSteven Meiner ha minacciato diO Cinema, un cinema d'essaia città, per averto il documentarioNodefinendolo 'antisemita'. Meiner ha presentato una domanda di risoluzione che prevede la cessazione del contratto di locazione tra la città e O Cinema, situato nell'ex municipioa città, quindi all'interno di un edificio pubblico. La battaglia tra ildie O Cinema Il voto sulla risoluzione avverrà in consiglio comunale il 19 marzo. Inoltre, la proposta prevede l'eliminazione di circa 40.000 dollari in sovvenzioni destinate all'ente no-profit che gestisce .