Ilfattoquotidiano.it - Niente red carpet per “Biancaneve”: ecco perché il nuovo film Disney sta scatenando grosse polemiche

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anteprima mondiale disenza red. Il 15 marzo ad Hollywood il live action dellanon avrà una premiere classica fatta di passerella in pubblico e non allargherà gli inviti alla proiezione ai tutti i media ufficiali. In pratica a vedere la prima deldiretto da Marc Webb (in uscita il 21 marzo) e interpretato da Rachel Zegler e Gal Gadot ci saranno solo alcuni fotografi e una troupe interna dellaper creare contenuti da rilanciare tra social e stampa. Lo studio non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma il forte ridimensionamento di un aspetto cruciale del lancio di unsembra avere origine dal timore che accadano fatti spiacevoli legati alleantiwoke che vedono la Zegler, cittadina statunitense ma di origine colombiana da parte di madre, protagonista da tempo di una lunga polemica che riguarda sia il fatto che lei risulti unalatina e che la sua eroina delle fiabe scaricherà il principe per affermarsi come donna indipendente.