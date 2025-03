Tarantinitime.it - Nicolò Pietro Dimaggio del Liceo De Sanctis-Galilei alla finale nazionale dei Campionati di Italiano

Tarantini Time QuotidianoUn nuovo traguardo per ilDedi Manduria che conferma il suo impegno nella valorizzazione delle eccellenze linguistiche e letterarieAncora una volta, ilDedi Manduria si distingue in una prestigiosa competizione, studente della classe 1ªD dell’indirizzo scientifico, ha conquistato il primo posto nella fase territoriale deidiXIV Edizione per la Puglia, nella categoria Junior dell’area licealeGrazie a questo straordinario risultato,parteciperà di diritto, che si terrà giovedì 27 e venerdì 28 marzo 2025 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Tilgher” di Ercolano (NA).Questo successo si aggiunge a quelli già ottenuti in passato: per la terza volta in cinque anni, un alunno delDeraggiunge la fasedeidi