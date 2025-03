Nicole Travolta | Sbagliare e reagire | questo fa la differenza

Leggi su Funweek.it

La dipendenza dallo shopping, i debiti, il divorzio e poi la ripresa, un nuovo lavoro, una nuova vita: c’è veramente tuttanello showis Doing Alright – Bad with money, great with a (spray) gun, che arriva a Milano (allo Slow Mill) il 14 marzo.Completamente in inglese, lo spettacolo vederaccontare con ironia le sue recenti tragedie: un one woman show, condito da stand-up comedy e da intermezzi musicali curati dal chitarrista greco Giannis Gkintinos. «Sono emozionata per lo spettacolo a Milano. – ci dice subito– È un sogno. Quando ho iniziato lo show, ho detto di volerlo portare ovunque e sta succedendo. Ora sono ad Amsterdam ed è pazzesco».Dopo gli USA – in cui lo show di(nipote del celebre attore John) è stato accolto calorosamente da pubblico e critica – il tour si è infatti spostato in Europa.