Ilgiorno.it - Nicole Travolta a teatro, sulle orme di zio John. “Racconto la mia vita complicata e la luce in fondo al tunnel”

Milano – Se per lei non dev’essere sempre facile sentirsi la nipote di Tony Manero, per l’intervistatore è ancora più difficile spiegarle cos’è “Il ballo del qua qua”. Ma ale (dis)avventure sanremesi di zio, strappano soprattutto una risata. “Oh my God, gli hanno fatto fare veramente una cosa del genere?”. Già. In scena stasera allo Spazio Slow Mill di via Volturno col one woman show “is Doing Alright - Bad with money, great with a (spray) gun”, la trentacinquenne californiana dal cognome ingombrante racconta la suapartendo dai momenti difficili, le spese pazze, il conto bancario in rosso, il divorzio, visti attraverso l’ottica del centro abbronzatura spray di Hollywood in cui lavorava. Con lei sul palco le musiche dal vivo del chitarrista greco Giannis Gkintinos.