Internews24.com - Nico Paz Inter, recompra per il Real Madrid? La posizione dei nerazzurri sul talento

Leggi su Internews24.com

di RedazionePaz, ladel club nerazzurro sul centrocampista del ComoPaz, ildel Como continua a piacere aima su di lui aleggia l’ombra del.Detto che l’è sempre stata freddina all’idea di prestarsi come “incubatrice” per i talenti altrui (la parabola rossonera di Brahim Diaz insegna. Il ragazzo, dopo il biennio al Milan, è ritornato aldalla porta principale), la necessità del tutto e subito imposta da una Champions sempre più ricca unita a finanze non illimitate da parte di Oaktree potrebbero convincere a rendere meno ferreo questo postulato. L’argomento vale pure perPaz che ila giugno può riacquistare per 9 milioni dal Como e che è il primo obiettivo nella testa di Simone Inzaghi per rinforzare la suaOPZIONE – «L’opzione di riacquisto, stante quanto fatto dal ragazzo in stagione, è quasi un obbligo morale per ilche si troverà di fronte a due strade: la prima è quella di tenerlo aper capire se può essere già funzionale al progetto; la seconda porta a una nuova cessione con clausola di riacquisto a cifre decisamente più alte, chiamandosila controparte.