Netanyahu | Vogliamo Tesla come ‘auto blu’ per i funzionari del governo presentate l’offerta

Il premier israeliano ha rilanciato la notizia sul suo profilo social.Israele ha chiesto adi Elon Musk di presentare un’offerta per una gara d’appalto per la fornitura di auto elettricheper idelisraeliano. La notizia è riportata in un articolo della testata Jns, rilanciato dallo stesso premier israeliano Benjaminsul suo account X, in cui si cita un’alta fonte governativa israeliana.“Grandi auto”“Non ci piegheremo alle tendenze woke”, ha dichiarato la fonte, “un’auto è un’auto. E una grande macchina è una grande macchina”, “lesono grandi auto e non vediamo l’ora di studiare la loro offerta”. L’articolo rilanciato daaggiunge che il ministero dell’Energia e delle Infrastrutture israeliano ha previsto che entro il 2030 ci saranno circa 1,3 milioni di veicoli elettrici sulle strade del Paese e che entro il 2050 ilvuole che tutti i 6 milioni di auto private siano elettriche.