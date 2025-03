Lettera43.it - Netanyahu in soccorso di Musk e Tesla: «Partecipi al bando per le auto blu»

alper la fornitura diblu in Israele. È questa l’idea che il governo israeliano ha lanciato, proponendola direttamente alla società di Elon. Il premier Benjaminha così teso la mano al miliardario, come fatto da Donald Trump pochi giorni prima, quando alla Casa Bianca ha decantato la sua nuovain diretta televisiva. La mossa del primo ministro israeliano è stata confermata dall’agenzia Jns che ha citato una «fonte governativa di alto livello». Un articolo che lo stessoha postato su X ricevendo anche un commento dallo stesso, che ha scritto: «Molto apprezzato».LEGGI ANCHE: Come la svolta a estrema destra dista mettendo in crisiTrump e(Getty Images).Fonti governative: «Non vediamo l’ora»Come riportato anche da Repubblica, la notizia è stata così commentata dalla fonte governativa citata dall’agenzia: «Un’mobile è un’mobile, e una grandemobile è una grandemobile.