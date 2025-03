Lanotiziagiornale.it - Netanyahu e Hamas giocano con il fuoco e a Gaza tornano i venti di guerra

Si preannunciano giorni diper il Medio Oriente, dove i negoziati di pace procedono a rilento, con il consueto scambio di accuse tra Benjaminper il presunto sabotaggio delle trattative. Tutto ciò non fa che avvicinare sempre più il ritorno alle ostilità nella Striscia di.Come accade ormai da settimane, a dare il via al botta e risposta tra le parti – che preoccupa non poco i mediatori del Qatar e dell’Egitto – sono le dichiarazioni di Washington, che ha presentato una nuova proposta per estendere la fase 1 del cessate il, come richiesto più volte dal primo ministro israeliano Benjamin. Una base di accordo checontinua a rigettare, ritenendola inadeguata.A dirlo molto chiaramente è stato il portavoce del movimento islamista palestinese, Hazem Qassem, secondo cui la proposta statunitense, evidentemente concordata con Tel Aviv, “mira a far saltare l’accordo” in quanto rinnega “quanto già concordato” a inizio gennaio e lascia aperta la porta al ritorno ai combattimenti.