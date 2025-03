Inter-news.it - Nesta irritante: «Il gol dell’Inter non l’ho capito e né l’arbitraggio»

fa ancora polemiche, anche abbastanza sterili, ad una settimana da Inter-Monza, partita vinta dai nerazzurri 3-2 in rimonta. Il tecnico dei brianzoli si lamenta del. Ma la motivazione rimane del tutto misteriosa.ANCORA POLEMICHE – A distanza di una settimana, Alessandroè ritornato nuovamente su Inter-Monza 3-2 e in particolare suldi Zufferli. Il tecnico della formazione brianzola protesta ancora per il gol nerazzurro, arrivato grazie al Goal Line Technology, ossia un qualcosa di oggettivo e inconfutabile. E ne ha anche contro il quarto uomo della partita che era Cosso. Le sue parole in conferenza stampa: «Il Monza ha fatto una buona partita contro una squadra che ci ha lasciato degli spazi. Sarà una partita diversa col Parma perché me lo immagino più chiuso.