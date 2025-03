Ilgiorno.it - Nessuna pietà peri i lupi nei Grigioni. In cinque mesi abbattuti 48 esemplari

Tirano (Sondrio) – Non c’èper inel Canton, specie per quelli di loro che hanno provocato danni agli allevatori uccidendo gli “animali da reddito”, ovvero pecore e mucche degli alpeggi in quota. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio per la caccia e la pesca dal 1 settembre al 31 gennaio scorso sono 48 i: quattroda cacciatori e gli altri dai guardiani della selvaggina. Sono caduti nel vuoto gli appelli degli ambientalisti che avevano chiesto al governo cantonale di rivedere la sua decisione. A dicembre era stata consegnata anche una petizione, sostenuta da oltre 37mila firme, per fermare la regolazione del branco diFuorn, che vive in parte all’interno del Parco nazionale. Secondo i firmatari della petizione, promossa da Wwf Svizzera, Pro Natura e BirdLife Svizzera, l’abbattimento deiera contrario al regolamento della riserva.