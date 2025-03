Ilgiorno.it - Nerviano, in partenza a fine anno i lavori di ristrutturazione della media Leonardo da Vinci

, 14 marzo 2023 – Prende ufficialmente il via la commissione per lascuola secondaria di primo grado “da” di, un intervento di grande rilievo che si inserisce nel piano di investimenti 2025-2027 dell’amministrazione comunale. L’obiettivo è migliorare le strutture scolastiche e offrire ambienti più moderni, sicuri e accoglienti per studenti, docenti e personale scolastico. Per la riqualificazionescuola è stato stanziato un importo di 1,4 milioni di euro, che si aggiunge ai 2,5 milioni già previsti per l’intero plesso di via Dae via Roma. Un investimento significativo che conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire il diritto allo studio anche attraverso ambienti funzionali e confortevoli. Oltre agli adeguamenti strutturali richiesti dalle normative più recenti, il progetto prevede una serie di interventi mirati a migliorare il comfort e le prestazioni energetiche dell’edificio: "L’istruzione ha sempre rappresentato una priorità assoluta per la nostra amministrazione – ha dichiarato la sindaca Daniela Colombo – Con questi interventi vogliamo garantire ai nostri giovani un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e all’altezza delle sfide educative del futuro".