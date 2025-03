Quotidiano.net - Nelle chat delle ronde anti maranza: "Li spacchiamo ’sti magrebini"

e Nicola Palma "L’idea che abbiamo è quella di avere una quarna-cinquna di persone e dividerle pere per zone. Persone fidate". Inizia così il viaggio nella pancia di "Articolo 52", un movimento che domenica scorsa ha lanciato una pagina Instagram (ora sospesa) per creare gruppi "" a Milano e che sin da subito è finito sotto la lente di polizia e carabinieri. Obiettivo dichiarato: rispondere "alla violenza con la violenza". Video-manifesto da caccia allo straniero: il violentissimo pestaggio di un giovane nordafricano sulla Darsena, additato come ladro di una collanina e colpito con calci e pugni da due uomini vestiti di nero e a volto coperto. Col passare dei giorni, si sono moltiplicati follower eTelegram, ma gli organizzatori hanno pian piano escluso quelli che consideravano "spioni, troll e infiltrati".