Nell’Allegra fattoria del mercato Cibi premietti e giochi per animali

Un cagnolino e un gattino sono al centro del logo de “L’allegradi Nancy“. Il disegno cattura gli sguardi umani ma sono le leccornie – soprattutto biscottini e– che gli amici a quattro zampe sanno di trovare sempre dietro il bancone, a rendere questo luogo “prima tappa obbligata“ per tutti coloro che entrano aldi Wagner con i loroal seguito. "Io sono qui da 15 anni" esordisce Nancy Laterza, che tiene le redini dell’attività insieme alla figlia Valentina. Una realtà che si distingue nelcomunale coperto che, nato nel 1929, è il più antico della città. Qui i clienti trovano tutto ciò che serve per la cura dei loro pet: mangimi completi e complementari per cani e gatti, articoli per la loro cura, accessori e. Come sono cambiate le abitudini della gente, nel tempo? "Noto tante differenze – risponde Nancy –: adesso i padroni deglitendono ad avere semprein tasca.