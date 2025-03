Iodonna.it - Nella Primavera 2025 il bomber si scopre inaspettatamente sofisticato e femminile. Merito di una silhouette inedita e di accostamenti votati all'eleganza

Avanti un altro. Ad una prima occhiata, in effetti, la moda contemporanea potrebbe apparire come un costante susseguirsi di tendenze, desideri e ossessioni. In realtà, il guardaroba di ogni fashionista cambia e si trasforma a seconda delle stagioni, facendo comunque affidamento su capisaldi solidi e irrinunciabili. Come nel caso delprimaverile donna. Come vestirsi a marzo: 5 outfit a cui ispirarsi X Le innumerevoli domande che rigurdano gli outfit della mezza stagione, infatti, trovano nelprimaverile donna una risposta certa e affidabile.