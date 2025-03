Lapresse.it - Nel 2024 meno femminicidi ma più ‘reati sentinella’ del Codice Rosso

Cala il numero degli omicidi con vittime donne. Nel, infatti, le donne uccise sono state 113, e quelle che hanno trovato la morte per mano di partner o ex partner sono state 61. Di contro, però, subiscono un incremento i cosiddetti “reati sentinella” o da “”, come gli atti persecutori e la violenza, in tutte le sue declinazioni.A fornire una fotografia del fenoè il report di analisi “8 Marzo – Giornata internazionale della donna”, presentato oggi nella sede della Direzione Centrale Polizia Criminale di Roma, ed elaborato dal Servizio Analisi Criminale, attraverso gli elementi acquisiti dalla Banca dati delle Forze di polizia. Nelgli omicidi con vittime donne sono stati 113, 99 dei quali maturati in ambito familiare/affettivo; di queste, 61 sono state le donne uccise dal compagno, o dall’ex.