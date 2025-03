Ecodibergamo.it - «Nei miei libri dico che c’è grandezza nella vita quotidiana»

Leggi su Ecodibergamo.it

SPETTACOLO. Lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo il 15 marzo sarà in scena a ChorusLife Arena insieme a Francesco Diliberto (in arte Pif) per «Momenti di trascurabile (in)felicità», tratto dai suoi