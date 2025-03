Metropolitanmagazine.it - Neffa annuncia il nuovo album “Canerandagio Parte 1”

Dopo l’incursione a Sanremo 2025 come ospite nella serata delle cover, durante la quale ha duettato con Shablo, Guè, Tormento e Joshua, un comeback artistico diera nell’aria. Il cantautore campano hato, a quattro anni di distanza da AmarAmmore, l’arrivo del1, che uscirà venerdì 18 aprile, ma è già disponibile in preorder nei seguenti formati: LP Nero, LP Sparkle, LP Sparke autografato e CD.Per il momento non si conoscono dettagli riguardo alla tracklist, né ad eventuali featuring, ma il breve snippet da lui rilasciato sui social rimanda a un sound fortemente anni Novanta, con atmosfere cupe che richiamano il suo periodo boom bap.torna anche dal vivo Quest’anno Giovanni Pellino, in arte, tornerà anche ad esibirsi dal vivo.