Puntomagazine.it - NdC: “Siamo consapevoli del grande disagio dei pendolari della Valle Caudina, ma chi è al Governo, sui trasporti, non può cadere dalle nuvole”

NdC critica i ritardi nelle infrastrutture e accusa la politica di mancare di responsabilità: “La demagogia non risolve i problemi reali”Benevento, 14 marzo 2025 – “Ormaial paradosso per cui chi governa il Paese finge disui problemi delle infrastrutture. Nè il nostro leader Mastella, né nessunocomunità politica di NdC ha fatto passerella: la riqualificazione e modernizzazionestazione Appia a Benevento è un fatto positivo: lì lavorano dei dipendenti che meritano rispetto e un luogo decoroso e moderno in cui svolgere le proprie mansione e che uno snodo deicittadino sia più bello e tecnologico di prima è una positività: il sindaco Mastella ha fatto benissimo a partecipare all’inaugurazione. Si chiama grammatica istituzionale“, lo scrive in una nota la segreteria provinciale di NdC.