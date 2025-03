Lapresse.it - Nba, Stephen Curry primo nella storia a raggiungere quota 4mila ‘triple’

è ilgiocatoredella Nba a4.000 triple, canestri da 3 punti. L’ha fatto un giorno prima del suo 37esimo compleanno, nel match vinto con i suoi Golden State Warriors contro i Sacramento Kings per 130-104.Il tiro dei record diIl suo tiro da 3 a segno numeroè arrivato su un passaggio di Moses Moody con 8? 19 da giocare nel terzo quarto, al suo quarto tentativo della serata. 4,000 3-POINTERS AND COUNTING.STEPH, IN A CLASS OF HIS OWN ? pic.twitter.com/kS6sqJRjzW— NBA (@NBA) March 14, 2025