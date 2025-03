Oasport.it - NBA, i risultati della notte (14 marzo): sconfitta per i Pistons di Fontecchio, Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks

Leggi su Oasport.it

La NBA ha disputato cinque partite nellaitaliana per la regular season 2024-2025, con il nostro Simonesceso in campo con i suoi Detroit. Non è mancato come sempre il grande spettacolo: andiamo a riepilogare quindi quanto accaduto negli States.Blitz esterno dei Washington Wizards (14-51) contro i Detroit(37-30) per 125-129 con 19 punti di Alex Sarr e 17 equamente divisi tra Jordan Poole e Justin Champagne – ainon bastano i 38 punti e 10 assist di Cade Cunningham a ribaltare il risultato, con il nostro Simoneche sfiora la doppia cifra (9 punti) in 10’ sul parquet. Rispettano il fattore campo i Milwaukee(37-28) battendo i Los Angeles Lakers (40-24) per 126-106:accarezza la tripla doppia (24 punti, 12 rimbalzi e 9 assist), con 22 punti e 10 assist di Damian Lillard e 23 punti di Brook Lopez – per i Lakers 45 punti e 11 rimbalzi di Luka Doncic e 28 punti di Austin Reaves.