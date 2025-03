Nba | Golden State non si ferma Lakers ko a Milwaukee

Leggi su Sportface.it

sempre più dentro la zona playoff a Ovest. I Warriors dominano Sacramento in casa 130-104. Solamente 11 punti per Steph Curry, che però tocca quota 4000 triple in carriera. Classifica condotta in totale solitaria dal 37enne di Akron, che guarda dall’altro James Harden, 2° a 3127, e Ray Allen, 3° a 2973. Quarto, e terzo dei giocatori in attività, Damian Lillard con 2794 triple. Segue Klay Thomspon con 2667. Nonostante un Curry non perfetto,mette in fila la sesta vittoria, nona nelle ultime dieci, grazie ai 23 punti di Draymond Green e ai 18 di Jonathan Kuminga. Kings al terzo ko consecutivo. Solido DeMar DeRozan (23+5+7). L’assenza di Domantas Sabonis inizia a farsi sentire. Non c’è LeBron James e i Los Angelescadono 126-106 a. Miglior prestazione in canotta gialloviola per Luka Doncic, che realizza quasi la metà dei punti dei suoi mettendo a segno 45 punti (14/27 dal campo e 7/13 da tre) e 11 rimbalzi in 36 minuti sul parquet.