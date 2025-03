Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Il loro gioco è un piacere per gli occhi e difendono come un branco di rottweiler: i Thunder sono da titolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Primi a Ovest, inon si nascondono piùVederli giocare è unper gli. Giovani, esplosivi, atletici, veloci. In attacco sanno eseguire, ma hanno anche le individualità in grado di trainare la squadra quando il ritmo si inceppa. Giocano spesso in controllo e perdono pochissimi palloni.quarti per efficienza offensiva. In difesa sembrano undi, pronti a mordere le tue caviglie ogni qualvolta provi a mettere palla a terra. Diventano veri e propri velociraptor quando li vedi fare i close–out sul perimetro. Non c’è punto dove non cercano di arrivare. Per quanto riguarda l’efficienza difensivai primi della classe. Insomma, Oklahoma City non si nasconde più. Posvincerlo o meno il(citroppe variabili), ma iattrezzati, strutturati, instradati per arrivare fino in fondo senza dubbio.