Sport.quotidiano.net - Nba, Curry nella storia con 4000 triple segnate. Super Doncic non basta ai Lakers

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 14 marzo 2025 - Stephsempre più. Il fenomeno di Golden State diventa il primo giocatore dellaa toccare quotain regular season. Il traguardo viene raggiunto in occasione della netta vittoria ai danni dei Sacramento Kings, messa al tappeto per 130-104 dagli Warriors, che ottengono così la sesta affermazione consecutiva. Da segnalare il rientro in campo di Kuminga, autore di 18 punti. Il miglior marcatore è però Green con un bottino di 23 punti. Restando a Ovest, cadono ancora i, al terzo stop di fila. Stavolta i gialloviola devono arrendersi sul parquet di Milwaukee, che trionfa per 126-106. I Bucks hanno quattro giocatori con almeno 22 punti: Antetokounmpo e Lillard vanno in doppia doppia (24 punti e 12 rimbalzi per il greco, 22 punti e 10 assist per l'ex Portland), mentre Lopez e Porter Jr chiudono rispettivamente con 23 e 22 punti.