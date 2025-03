Sololaroma.it - Nazionali: Spalletti non convoca giocatori della Roma, Saelemaekers chiamato dal Belgio

Dopo l’eliminazione con l’Athletic Club agli ottavi di finale di Europa League, laè tornata subito in campo per preparare la sfida di campionato. I giallorossi scenderanno in campo domenica 17 marzo alle 16:00 allo Stadio Olimpico per affrontare il Cagliari nella 29ª giornata di Serie A, l’ultima primasosta per le. Al ritorno dalla pausa, i giallorossi saranno poi attesi da nove finali per continuare a inseguire il sogno Champions. Italia, nessun giallorossodaIntanto, Lucianoha diramato la lista deiti per i quarti di finale di Nations League contro la Germania. Nessun giocatorepresente: il commissario tecnico azzurro ha scelto di non chiamare Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy, Tommaso Baldanzi e Niccolò Pisilli, che dunque continueranno ad allenare agli ordini di Claudio Ranieri a Trigoria durante le due settimana di pausa.