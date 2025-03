Internews24.com - Nazionali Inter, solo in 10 rimangono ad Appiano Gentile: punto interrogativo su 2 convocati

di Redazionein 10adrogativo su 2per la sosta di marzo. IlLa sosta dellepriverà Simone Inzaghi di diversi calciatori, come è ormai abituata la sua. Stavolta qualcuno di loro rimarrà però ad, soprattutto per motivi fisici. Altri, nonostante siano alle prese con problemi fisici, sono stati comunquedalle rispettive, ma con riserva: si tratta di Marcus Thuram e di Nicola Zalewski. Qualora lo staff medico della nazionale francese e di quella polacca valutasse le loro condizioni fisiche non al meglio, ecco che farebbero ritorno anticipato a Milano. Il giornalista Daniele Mari ha fatto la conta sui nerazzurri rimasti alla Pinetina.isti che restano a Milano: Sommer-MartinezAcerbi-De Vrij-Carlos Augusto-Darmian-DimarcoZielinski (infortunato)-MkhitaryanCorreaDa valutare dagli staff medici delle: Thuram-Zalewski— Daniele Mari (@marifc) March 14, 2025– «isti che restano a Milano: Sommer-Martinez Acerbi-De Vrij-Carlos Augusto-Darmian-Dimarco Zielinski (infortunato)-Mkhitaryan Correa Da valutare dagli staff medici delle: Thuram-Zalewski».