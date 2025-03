Spazionapoli.it - Nazionale, i convocati di Spalletti: 5 giocatori del Napoli ed un ritorno

Il commissario tecnico ha diramato le convocazioni, ci sono 5del, ed un grande.Al termine di questa giornata di campionato ci sarà la sosta dedicata alle Nazionali. L’Italia di Lucianoscenderà in campo contro la Germani per i quarti di finale della Nations League. Giovedì 20 marzo allo stadio San Siro per la gara di andata e domenica 23 marzo per ilpresso il Signal Iduna Park di Dortmund.Sono passati 4 mesi dall’ultima partita degli azzurri, persa per 3-1 contro la rancia proprio allo stadio San Siro, lo scorso 17 novembre. Contro la Germania si cerca una vittoria importante per proseguire il percorso in Nations League, ma anche per ritrovare un trionfo dopo la batosta subita contro i francesi.Sono ben 5 idelda Luciano