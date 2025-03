Nato Munsch | Iannucci e Ristuccia esempi superba leadership Italia

Leggi su Ildenaro.it

Lago Patria (Napoli), 14 mar. (askanews) – (di Cristina Giuliano) “L’ha fornito leader straordinari nel corso di tutta la storia della, e i nostri due premiati oggi, il generalee il generale, sonodi quellache la nazionena fornisce alla”. L’Ammiraglio Stuart B., Comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli (JFC Naples) e Comandante delle Forze Navali Statunitensi in Europa e Africa, ha conferito questa settimana la Legione al Merito (Usa) al Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria, Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI) e al Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele, Comandante del Comando Forze Operative Sud (COMFOP Sud). La Legion of Merit (LOM) è una onorificenza militare delle Forze Armate degli Stati Uniti che viene assegnata per la condotta di attività particolarmente meritorie nello svolgimento di servizi e risultati eccezionali.