Nas Catania ritrovati escrementi di roditore e blatte sequestrato un panificio

I Carabinieri del NAS di, nell’ambito di un’operazione mirata a tutelare la sicurezza alimentare in vista delle imminenti festività di Carnevale, hanno posto sotto sequestro unsituato nell’area dei paesi etnei. Durante l’ispezione, sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie, tra cui la presenza didi roditori e, oltre a un frigorifero in pessime condizioni, contenente lievito per panificazione e scatole di vermi per la pesca in stato di decomposizione. Inoltre, sono stati trovati pallets dismessi e legna verniciata utilizzati per la cottura dei prodotti, con il rischio di contaminazione da solventi. Le autorità giudiziarie sono state prontamente informate per gli adempimenti del caso.L'articolo Nasdiunproviene da Dayitalianews.