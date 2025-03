Spazionapoli.it - “Napoli? Verrebbe a piedi”, l’annuncio è netto: i tifosi sognano già il nuovo colpo!

Leggi su Spazionapoli.it

Ilcontinua a lavorare anche sul mercato. La società azzurra potrebbe puntare su uninnesto in vista della prossima stagione. Sono giorni molto caldi in casa. La squadra continua a lavorare a Castel Volturno, ma intanto la dirigenza è molto concentrata sul futuro. Tra gli obiettivi della dirigenza, ci sarebbe quello di ingaggiare nuovi calciatori promettenti in modo tale da regalare ad Antonio Conte una rosa più lunga. A tal proposito, nelle ultime ore, è arrivato un annuncio molto importante legato ad un calciatore nel mirino dei grandi club.Oristanio, parla il papà: “subito aper Conte”Antonio Conte continua ad essere il tecnico più “chiacchierato” in Serie A. L’allenatore azzurro ha completamente ribaltato i pronostici, riportando ilquasi in vetta alla classifica.